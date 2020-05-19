19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - KAHRAMANMARAŞ

AA

Daha sonra törene katılanlar maske takıp sosyal mesafeye uyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.Törene, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.Vatandaşların da tören alanının dışından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.