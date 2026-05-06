19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor, okullar, resmi kurumlar kapalı mı, açık mı olacak?
19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte tatil durumu yeniden gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu kurumlarının, okulların ve özel sektörün çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta resmi tatil mi, okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de resmî tatil olarak kabul ediliyor.
19 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Salı günü ders yapılmayacak, okullar kapalı olacak.
RESMİ KURUMLAR, BANKALAR VE ECZANELER KAPALI MI?
19 Mayıs Salı günü tam gün tatil olması sebebiyle poliklinikler kapalı olacak, ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
Resmi tatil nedeniyle bankalar ve noterler hizmet vermeyecek, işlemler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilebilecektir.