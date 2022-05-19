19 MAYIS’TA İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Milli bayram ve resmi tatillerimizden biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşımanın durumu sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta tüm İETT seferleri ücretsiz hizmet vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir.” ifadelerine yer verildi.