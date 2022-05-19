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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs bugün otobüsler, metrobüs, metro, marmaray bedava mı?

19 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu gündemde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün kutlanıyor. Geçtiğimiz resmi tatil günlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmıştı. Bugün toplu taşıma kullanacak vatandaşlar 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Bugün 19 Mayıs Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz olan illerimiz...

  • 01
    19 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün 19 Mayıs otobüsler, marmaray, metro, vapur, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi ve kaça kadar?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 23 Nisan'da ve Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yapılmasıyla bugün de ücretsiz olup olmadığı toplu taşıma aracı kullanacak olan vatandaşların gündeminde. Peki, bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta otobüsler, metrobüs, metro, vapur, marmaray bedava olan illerimiz...
  • 02
    19 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün 19 Mayıs otobüsler, marmaray, metro, vapur, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi ve kaça kadar?

    19 MAYIS’TA İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Milli bayram ve resmi tatillerimizden biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşımanın durumu sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta tüm İETT seferleri ücretsiz hizmet vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir.” ifadelerine yer verildi.
  • 03
    19 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün 19 Mayıs otobüsler, marmaray, metro, vapur, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi ve kaça kadar?

    İZMİR'DE 19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşımanın 1 kuruş olduğu müjdesini vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İZBAN trenleri ücretsiz hizmet verecek.
  • 04
    19 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün 19 Mayıs otobüsler, marmaray, metro, vapur, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi ve kaça kadar?

    19 MAYIS ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda; Toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik) ücretsiz olarak hizmet verecek.” Ifadelerine yer verildi.
  • 05
    19 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün 19 Mayıs otobüsler, marmaray, metro, vapur, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi ve kaça kadar?

    19 MAYIS TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

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