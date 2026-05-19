19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2026: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz konserler nerede, saat kaçta?
19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2026 bugün Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen ücretsiz konserler, gençlik festivalleri, yürüyüşler ve sahne etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Belediyeler tarafından organize edilen 19 Mayıs programlarında ünlü sanatçılar sahne alırken, konserlerin nerede yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Bugün 19 Mayıs'ta hangi şehirde hangi sanatçı sahne alacak?" sorusu arama motorlarında zirveye çıkarken, il il etkinlik takvimi de netleşmeye başladı. İşte 19 Mayıs 2026 konserleri ve etkinlik programı…
ANKARA 19 MAYIS 2026 KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI
Gecen açılışı: Bağımsızlık ruhunu sahneye taşıyan "Sönmeyen Meşale" müzikli dans tiyatrosuyla gerçekleşecek, ardından 19 Mayıs ruhu konserlerle devam edecek. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Salı günü Ankara Echoes ile Ece Seçkin, AOÇ Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda saat 18.00'de hayranlarıyla buluşacak.
CSO ADA Ankara: 20 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" Gençlik ve Spor Bayramı Konseri düzenlenecek.
Resmi Törenler: Anıtkabir ziyareti sonrası Valilik Meydanı ve çeşitli caddelerde gençlik yürüyüşleri organize edilecek.
İBB İSTANBUL 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ 2026 DUYURULDU
Düzenleyeceği etkinlik ve programlarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel spor organizasyonları da gerçekleştirilecek. Padelden atletizme, futboldan bisiklete kadar bireysel ve takım oyunlarına yönelik birçok branşı kapsayacak olan ve katılım kontenjanı bulunan spor etkinlikleri için başvurular online olarak açılan https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/19-mayis-etkinlikleri/ adresi üzerinden alınıyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.
Ana Konser: Maltepe Etkinlik Alanı’nda Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç sahne alacak. Kapı açılışı saat 17.00 olarak belirlendi.
Spor Şöleni: Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde gün boyu spor parkurları, jonglör gösterileri ve kortej yürüyüşleri yapılacak (Kapı açılış 14.00).
Sahne Performansları: M Lisa ve İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu özel gösterileriyle kutlamalara renk katacak.
MALTEPE'DE İLK PADEL TURNUVASI DÜZENLENECEK
Şehrin farklı noktalarda gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında 16-17 Mayıs’da Maltepe Orhangazi Spor Tesisi’nde padel turnuvası düzenlenecektir. Turnuva, 16 takım kontenjanı ile gerçekleştirilecek olup müsabakalar grup usulüne göre oynanacaktır. Grup maçları 16 Mayıs’ta yapılacak, final müsabakaları ve ödül töreni ise 17 Mayıs’ta gerçekleştirilecektir.
SARAÇHANE PARKI, YENİKAPI VE BALAT HATTINDA BİSİKLET GEZİSİ
17 Mayıs’ta düzenlenecek olan Bisiklet Gezisi ise kutlamalara renk katacak bir başka spor organizasyonu olacak. Saraçhane Parkı – Yenikapı – Balat güzergahındaki gezi 14 yaş ve üzeri katılımcılara açık olacak. Tüm sporcuların kendi bisikletleri ile katılacağı ve kask takmanın zorunluğu olacağı etkinlik sonunda tüm sporculara yelek verilecek ve çekilişle ilk 5 kişiye bisiklet, ilk 10 kişiye ise kask hediye edilecektir.
19 MAYIS'TA HEYECAN DORUKTA
En fazla spor etkinliğinin yapılacağı, heyecanın ve kutlamaların zirveye çıkacağı tarih 19 Mayıs olacak. Haliç Sahil Parkı’nda 3×3 Basketbol Turnuvası düzenlenecek. Takımlar, etkinliğe yalnızca kayıt yaptırdıkları sporcularla katılabilecekler. Aynı gün Kemerburgaz Kent Ormanı da bayrama özel olarak gerçekleştirilecek olan 5 Kilometre Gençlik Koşusu’nun adresi olacak. Etkinliğin katılımcı yaş sınırı 14 yaş ve üzeri olacak. Aynı yaş grubu masa tenisi tutkunları ise Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksinde buluşacak. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki Matteo Ahmet Minguzzi Kaykay Pistinde de Kaykay Yarışması gerçekleştirilecektir. Etkinliğe 16 yaş ve üzeri kaykay tutkunları kayıt olabilecek. Tesisin kum alanında ise Plaj Voleybolu Turnuvası gerçekleştirilecek. 16 yaş ve üzeri sporcuların katılabileceği etkinlikte 16 takım yer alabilecek. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecektir.
BAŞVURULAR BAŞLADI
İstanbul’un en yoğun noktalarından olan Üsküdar Meydanı’nda ise Minyatür Kale Futbol Turnuvası organize edilecek. 14 yaş ve üzeri sporcuların başvurabileceği turnuva 32 takımın katılımına açık olacak. İstanbul’da yaşayan tüm gençlerin katılımına açık olan spor etkinlikleri için başvurular https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/19-mayis-etkinlikleri/ adresinde yer alan form aracılığı ile alınıyor.
İZMİR 19 MAYIS KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
İzmir Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek programda İzmir'in dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılacak.
Cumhuriyet Meydanı: 19 Mayıs sabahı saat 09.00'da çelenk sunma töreniyle başlayacak kutlamalar; zeybek gösterileri, bando takımı, trambolin ve akrobasi şovlarıyla devam edecek.
Telekom Binası Gösterisi: Dağcılık sporcuları Telekom binasından iniş gösterisi gerçekleştirecek.
DİĞER İLLERDE 19 MAYIS PROGRAMLARI
Eskişehir: 15-17 Mayıs tarihlerinde Kanlıkavak Parkı’nda 5. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali kapsamında konserler ve çadır etkinlikleri yapılacak.
Edirne: 16 Mayıs’ta "Dansların Gecesi" gösterisi ile başlayacak kutlamalar, bayram günü meşaleler ve konserlerle taçlanacak.
Ordu: 14 Mayıs'tan itibaren ilçelerde spor müsabakaları ve kortej yürüyüşleri ile Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı.
Çeşme: Amfi Tiyatro'da orkestra dinletileri ve akşam saatlerinde denizde yelken kortej geçişi planlanıyor.