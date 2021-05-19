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19 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı her gün en güncel korona vaka sayısını açıklıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

19 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

19 Mayıs koronavirüs tablosu merakla bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

19 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 743 bin 161'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 317 bin 816, ikinci doz aşı 11 milyon 425 bin 345 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.

Çiftçi, tam kapanma döneminde 3 bin 719 iş yeri, 1027 market, 4 bin 162 özel araç, 1329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişinin denetlendiğini, tedbirlere aykırı davranan 104 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti.

Etkin denetimlerin yanı sıra vatandaşların uyumlu davranışları ile aşılama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu sayede vaka sayımız yaklaşık yüzde 75 oranında düşmüştür." ifadesini kullandı.


Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.

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