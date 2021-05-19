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19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs canlı ders var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta minnet ve şükran duyguları ile kutlanacak. Yüz yüze eğitim döneminde okullarda resmi bayramlarda törenler düzenleniyordu. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim döneminde ne yapılacağını merak ediyor. Peki 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs canlı ders var mı? İşte merak edilen detaylar...

19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs canlı ders var mı?

Milyonlarca öğrenci 19 Mayıs Bayramında okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi bir tatildir. Resmi ve özel birçok kurum bugün tatil ilan edilmiştir. Bugün Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayram kutlanacak.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 MAYIS CANLI DERS VAR MI?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram ve resmi tatildir.

19 Mayıs'ta okullar tatil olur ve o gün ders yapılmaz. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle kurulan EBA TV'de 19 Mayıs'ta ders yapılmayacağını duyurdu. MEB EBA TV haftalık ders programında 19 Mayıs tarihi için tüm gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kaydedildi.

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