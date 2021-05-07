Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

Tam kapanma kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının merak edilmesine yol açtı. Bilindiği gibi koronavirüs salgını sebebiyle 19 Mayıs gibi milli bayram olan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

Vatandaşın gündeminde koronavirüs sokağa çıkma yasakları var. Koronavirüsle mücadelede vaka artış oranını düşürmek adına uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasakları 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında yasak uygulanıp uygulanmayacağının merak edilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma kısıtlaması 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS NE ZAMAN, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmediği takdirde 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği belirtiliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa Cuma namazı saati 7 Mayıs 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı hangi gün?
MEZARLIKTA KAVGA! Son dakika: İşçiler biribirine girdi - VİDEO
GÜNDEMİşçiler mezarlıkta birbirine girdi! O anlar kamerada!
İzmir cuma namazı saati 7 Mayıs 2021! Diyanet İzmir cuma vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenmek için tıklayın
GÜNDEMCovid-19 test sonucu öğrenme
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında okunacak dualar, sureler nelerdir?
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Şehrin göbeğinde kazıya suçüstü!
GÜNDEMŞehrin göbeğinde kazıya suçüstü!
Tam kapanmada camiler açık mı? Bugün (7 Mayıs) camilerde cuma namazı kılınacak mı?
GÜNDEMBugün (7 Mayıs) camilerde cuma namazı kılınacak mı?
DEV VURGUN! Son dakika: 9 ilde birden düğmeye basıldı!
GÜNDEM9 ilde operasyon! Piyasa değeri 40 milyon lira
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ile e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi alma ekranı