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19 Mayıs'ta berberler, kuaförler açık mı? Berberlerin, kuaförlerin çalışma saatleri ne, kaça kadar açık?

Türkiye Cumhuriyeti milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olarak kabul edilmesi "Bugün berberler ve kuaförler açık mı?" sorusunun araştırılmasına neden oldu. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor ve resmi daireler kapalı oluyor. Bugün (19 Mayıs) berberler, kuaförler açık mı? Berberler, kuaförler kaça kadar açık, çalışma saatleri ne?

19 Mayıs'ta berberler, kuaförler açık mı? Berberlerin, kuaförlerin çalışma saatleri ne, kaça kadar açık?

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri olan "Berberler, kuaförler açık mı?" sorusunun cevabı belli oldu. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesinin yayınlanmasıyla birlikte berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri de netleşmiş oldu. İşte berberlerin ve kuaförlerin açılıp ve kapanış saatlerine dair merak edilenler...

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararlarının uygulanmasına neden oldu. Kademeli normalleşme süresi boyunca berberler ve kuaförlerin açık olmasına karar verildi.

BERBERLER, KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuaförler ve berberler, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kademeli normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

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