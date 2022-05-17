19 Mayıs'ı yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pandemi etkisini yavaş yavaş yitirmeye başlarken 19 Mayıs'ta ek önlem alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Peki bu sene sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı. Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş göz önüne alındığında herhangi bir yasak kararı alınması da beklenmiyor. Ancak olası bir karar alınması halinde yeni durumu sizlerle paylaşacağız.



19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.