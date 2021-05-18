19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye tam kapanmadan geçtiğimiz Pazartesi günü çıktı. Milyonlarca vatandaş tam kapanma uzar mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı gelecek mi merak içindeydi. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli normalleşme uygulanacağını bildirdi.

19 MAYIS 2021 RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Resmi kurumlar kapalıdır.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs 2021'de kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.