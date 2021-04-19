Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 4.268.447'e yükseldi. 35.926 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

19 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

18 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

18 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 802 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 318 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 926’ya yükseldi. Toplamda 43 milyon 768 bin 759 test yapıldı. Bugün yapılan 301 bin 243 testten, 55 bin 802 yeni vaka sayısı, 3 bin 101 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 268 bin 447, bugün iyileşen 43 bin 856 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 687 bin 590’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 275 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 120 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 120 milyon 61 bin 762’si iyileşti.

ABD'de 24 milyon 909 bin 770, Hindistan'da 12 milyon 809 bin 643 ve Brezilya'da 12 milyon 344 bin 861 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de dün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 643 bin 734 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 326 bin 780'e, İngiltere’de 4 milyon 145 bin 810'a, Fransa'da 4 milyon 81 bin 14'e, İtalya'da 3 milyon 235 bin 459'a, İspanya’da 3 milyon 129 bin 234'e, Almanya'da 2 milyon 775 bin 200'e Kolombiya'da 2 milyon 457 bin 888'e, Arjantin’de 2 milyon 343 bin 808'e, Polonya’da 2 milyon 311 bin 145'e ulaştı.

Dünya genelinde 18 milyon 277 bin 259 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 141 milyon 364 bin 462'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 25 bin 441 kişi hayatını kaybetti.