TV yayın akışı 19 Nisan 2026: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri 19 Nisan 2026 Pazar günü ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını araştırıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "19 Nisan hangi diziler yeni bölüm yayınlıyor?" soruları günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte 19 Nisan Pazar TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar /Tekrar
23:15 Beyaz'la Joker
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Yedi Numara
06:50 Beni Böyle Sev
09:30 Diriliş "Ertuğrul"
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yaşam Başka Yerde
13:30 Cennetin Çocukları (Canlı)
15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması
17:20 Rafadan Tayfa: Kapadokya | Türk Sineması
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Çin Seddi | Yabancı Sinema
21:45 3'Te 3
22:45 Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bebek Firarda / Yabancı Sinema
13:50 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
15:40 A.B.İ
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Orhan
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kıskanmak
16:00 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber
20:00 Serçenin Gözyaşı
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
00:30 Efsane Futbol
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı/ Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin/ Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panaroma/Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler/Yeni bölüm
SHOW YAYIN AKIŞI
07:00 Delikanlı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Delikanlı
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Delikanlı
22:45 Avanak Abdi
00:30 Kızılcık Şerbeti
STAR YAYIN AKIŞI
08:00 Çirkin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Çirkin-Yeni Bölüm
02:00 İstanbullu Gelin