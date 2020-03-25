19 özel müze açıldı

Türkiye'de müze kültürü her yıl biraz daha artıyor.
Devlet müzeleri ve özel müzelerdeki sayısal artış, gösterilen ilginin bir göstergesi.
Böylelikle özel müzeler, işletmecileri için kârlı bir sektör haline geldi.
2019'da Türkiye'nin 8 farklı konumunda 19 yeni özel müze açıldı. En çok özel müzenin açıldığı il Ankara (6) oldu.
1- Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi - İstanbul
2- Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi - İstanbul
3- Hanım Sultanlar Müzesi - İstanbul
4- Müze Evliyagil Müzesi - Ankara
5- Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi - Ankara
6- Türkpusat Geleneksel Türk Okçuluğu ve Savaş Aletleri Müzesi - Ankara
7- Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi - Ankara
8- Cin Ali Müzesi - Ankara
9- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Müzesi - Ankara
10- Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi - Bursa
11- Bursa Sağlık Tarihi Müzesi - Bursa
12- Edebiyat Müzesi - Bursa
13- Mysia Fotoğraf Müzesi - Bursa
14- Tülomsaş Müzesi - Bursa
15- Odunpazarı Modern Müzesi - Eskişehir
16- Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi - Gaziantep
17- Kadirli Kent Müzesi - Kadirli / Osmaniye
18- Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi - Çaykara / Trabzon
19- Kenan Yavuz Etnografya Müzesi - Bayburt
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