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19 Temmuz İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları... Arefe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arefe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün içinde yaşanacak su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. 19 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 Temmuz İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları... Arefe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 19 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

19 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2021 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 19 TEMMUZ

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