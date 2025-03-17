19 yaşındaki Aysun’un büyük isyanı!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün herkes, 19 yaşındaki Aysun'un annesi, anneannesi ve dayısına olan isyanını konuştu. Aysun, "Annem, dayım ve anneannem bir olup benim düğünde takılan altınlarımı çaldılar." dedi.
Aysun, ortaya attığı iddialarla ses getirdi. Annesinin, subay kocasıyla arasını hep bozmaya çalıştığını, yuvasını yıkmak istediğini ve mutluluğunu kıskandığını açıkladı.
“ANNEM BENİ HEP KISKANDI”
Aysun’un bu sözleri yürek burktu. Kaynanasını öz annesi olarak gören Aysun için canlı yayında Vazgeçme ekibi, anne Aslı’nın kapısına gitti. Fakat kapı açılmazken, anne Aslı polis ekiplerini çağırdı. Aslı Hanım, polis ekiplerine de kapıyı açmadı.