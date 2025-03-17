19 yaşındaki Aysun’un büyük isyanı! Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün herkes, 19 yaşındaki Aysun'un annesi, anneannesi ve dayısına olan isyanını konuştu. Aysun, "Annem, dayım ve anneannem bir olup benim düğünde takılan altınlarımı çaldılar." dedi.

Habertürk Giriş: 17.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:53 facebook

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