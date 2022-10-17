19 yıl önce 7 arkadaşı can verdi! Grizu patlamasını anlattı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 19 yıl önce 7 arkadaşı can verdi! Grizu patlamasını anlattı! - Son dakika haberler
ABONE OL

19 yıl önce 7 arkadaşı can verdi! Grizu patlamasını anlattı!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 19 yıl önce meydana gelen 7 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasından tek kurtulan işçi Zafer Ateş (46), "Bunun acısı bitmiyor, unutmak ise mümkün değil. Öyle zamanlar oluyor ki; kurtulduğuna sevinemiyorsun. Soma ve Bartın facialarını sabaha kadar ailemden gizli ağlayarak, televizyondan izledim" dedi. Ateş, grizu patlamasını anlattı...

19 yıl önce 7 arkadaşı can verdi! Grizu patlamasını anlattı! - Son dakika haberler
19 yıl önce 7 arkadaşı can verdi! Grizu patlamasını anlattı!
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum Aşkale'de 8 Ağustos 2003'te, saat 10.00 sıralarında çimento fabrikası tarafından işletilen kömür madeninde grizu patlaması meydana geldi.

ACISININ DİNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre patlamada göçük altında kalan 7 işçi hayatını kaybetti, işçilerden Zafer Ateş sağ olarak kurtarıldı. Yerin 550 metre derinliğinden kurtulup, hayata tutunan evli ve 3 çocuk babası Zafer Ateş, kabus dolu günlerin acısını çektiğini, yaşanan acının hiç dinmediğini ve dinmeyeceğini söyledi.

"SES İLE METRELERCE UZAĞA FIRLADIM"

Facianın meydana geldiği gün 58 günlük işçi olduğunu ve maden ocağına girip, mesai arkadaşları ile çalışmaya başladığını belirten Ateş, "Bizim, 8 kişinin bulunduğu alanda bir patlama oldu. O ses ile metrelerce uzağa fırladım.

"KAN İÇİNDE KALDIM, KULAĞIM KOPTU"

Kanlar içinde kalmış, kulağım kopmuştu. Kafatasımda ise birçok kırık vardı. Patlamanın yaşandığı yerde toplam 8 kişi vardı.

"DİĞERLERİNE SESLENDİM, SES GELMEDİ"

Kısa bir baygınlığın ardından kendime geldim ve diğerlerine seslendim. Hiçbirinden ses gelmedi. Yanımızdaki aydınlatmalar da söndü.

"İÇERİSİ KARANLIKTI BAYILMIŞIM"

İçerisi karanlıktı, sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde bana müdahale ediyorlardı. Uzun bir süre tedavi gördüm. Kopan kulağımı yerine diktiler.

"YÜZÜMDEKİ YANIKLAR O GÜNÜN KÖTÜ HATIRASI"

Yüzümdeki yanık izleriyse, o günün kötü hatırası olarak kaldı. Kurtulmam bir mucizeydi. Allah, kimseye böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

"9 YIL BAYILMA HASTALIĞINA YAKALANDIM"

Ölen mesai arkadaşlarına çok üzüldüğünü anlatan Ateş, "Bunun acısı bitmiyor, unutmak ise mümkün değil. Kazadan sonra 4 kez ameliyat oldum. 9 yıl sonra bayılma hastalığına yakalandım. Yıllardır ilaç kullanıyorum.

"UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yaşamını yitiren arkadaşlarımın çocuklarını görünce, evlatlarımın elini bırakıyorum. Öyle zamanlar oluyor ki; kurtulduğuna sevinemiyorsun. Soma ve Bartın facialarını sabaha kadar ailemden gizli ağlayarak, televizyondan izledim. Bu acının tarifi yok" diye konuştu.

"UMARIM BU SON FACİA OLUR"

Ataş, maden facialarının son bulmasını dileyerek, "Allah, o günleri kimseye yaşatmasın. Umarım bu son olur" dedi. Zafer Ateş'in çocukları Semanur Ateş (14), Ahmet Ateş (11) ve Fatmanur Ateş (10) ise her maden kazasında babalarının yaşadığı o acıyı hatırladıklarını dile getirdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da 5 katlı binadaki yangında kundaklama şüphesi!
GÜNDEM İstanbul'da 5 katlı binadaki yangında kundaklama ...
Son dakika: Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı
GÜNDEM Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 9 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi
GÜNDEM 9 milyon liralık 'kaçak ilaç' operasyonu
BAŞLADI! İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl, nereden yapılır? 9.000 TL'den başlayan ücretler ile İŞKUR bekçi alımı başvuru tarihleri
GÜNDEM İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı
GÜNDEM Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı
Madenci eşini teslim edilen çizmesiyle bekledi - Güncel haberler
GÜNDEM Madenci eşini teslim edilen çizmesiyle bekledi
SON DEPREMLER | 17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede?
GÜNDEM Son depremler listesi!
Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Erzurum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen firarda! Son dakika: Sınır dışı edilmek için götürülürken otobüsten kaçtı! - Günün önemli haberleri
GÜNDEM Sınır dışı edilecekti! Göçmen firarda!
Araçla çarpıp kaçtı! Vatandaş yakaladı! - Son dakika haberler
GÜNDEM Araçla çarpıp kaçtı! Vatandaş yakaladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.