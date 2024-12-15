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        Haberler Gündem Güncel 193 yıl hapisle aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı | Son dakika haberleri

        193 yıl hapisle aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı

        İzmir'de 193 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan B.Ü., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:45
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        193 yıl hapisle aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı
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        İzmir'de 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 193 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ü. (24), başkasına ait kimlikle, otogarda yakalandı.

        DHA'nın haberine göre İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında 193 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, B.Ü.'nün Buca ilçesinde bir apart otelde saklandığını tespit etti. Polisin takibe aldığı B.Ü., kaçmak isterken başkasına ait kimlikle dün otogarda yakalandı. Gözaltına alınan B.Ü., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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