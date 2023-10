196 seçilmiş delegenin 185'i Özgür Özel'e imza verdi

CHP'li Çelik: İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i Özgür Özel'e imza verdi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir" dedi. Özel ise "Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. Her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye'de umut yükseliyor, değişime dair umut yükseliyor" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 00:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL