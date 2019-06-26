1989 yerel seçimleri, Türk siyasi tarihinin tozlu raflarında yerini almışken, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Kılıçdaoğlu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmelerin arasında dikkatleri çeken bir ifade de "1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz" oldu. Peki Kılıçdaroğlu'nun yeniden gündeme getirdiği 1989 yerel seçimlerinde kim kazanmıştı. Sosyal demokratlar için asıl travmayı yaratan 1991 seçimlerinin kazananı kimdi? İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile birlikte gündeme gelen 1989 yerel seçimlerine ve 1991 genel seçime dair detaylar...

1989 YEREL SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

26 Mart 1989 günü yapılan yerel seçimlere Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SHP),Süleyman Demirel liderliğindeki Doğru Yol Partisi (DYP),Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP),Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi (RP),Bülent Ecevit liderliğinde Demokratik Sol Parti (DSP) ve Alparslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ile bağımsız adaylar katılmıştı. 1989 yerel seçimlerinin sonucunda İl Genel Meclisi seçimleri baz alındığında % 28.71 oy alan SHP birinci parti olmuştu. SHP, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 39 ilin belediye başkanlıklarını kazandı. Bunu 16 ille DYP, 5 ille Refah Partisi, 3'er ille (Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Hakkâri, Malatya, Yozgat) ANAP ile MÇP ve 1 ilde (Tunceli) bağımsız aday izledi.

1989 yerel seçimlerinde büyük bir başarı yakalayan SHP için travma 1991 genel seçimde yaşandı.

1991 GENEL SEÇİMDE NE OLDU?

1989 yerel seçimlerinde 39 ilin belediye başkanlığını kazanan SHP, 1991 genel seçimine gelindiğinde beklenen başarıyı gösteremedi. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan ve TBMM 19. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçimde, Doğru Yol Partisi (DYP) Meclis'te 178 sandalye kazanarak birinci parti konumuna geldi. Böylece DYP'nin lideri Süleyman Demirel'de başbakanlık koltuğuna yeniden oturdu. 1991 yılının ikinci partisi Anavatan Partisi (ANAP) olmuş. 1989 yılındaki yerel seçimlerde büyük başarı kazanan Sosyal Demokrat Parti (SHP) ise 88 sandalye ile Meclis'e ancak 3. parti olarak girmişti.

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KILIÇDAOĞLU NE DEDİ?

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbul’da aldığınız %54 partinizin oyunun iki katı, bu sizde yeni bir stres yaratır mı? Partinin politikasının dönüşümünde yeni bir süreci başlatır mı?" sorusuna "Bunu sürdürebilmemiz lazım. Grup toplantısında (dün) 7 madde ilan ettik. Halkçı belediyeciliğin temel kuralları... Gerçekten işi ehline verecek, işte ‘geçen dönem belediye başkanının döneminden kaldı bunu hemen sürelim’ değil. Bu kişi eğer görevini çok iyi yapıyorsa tutmak lazım görevde. Zaten o işi yapıyor kalsın. Buna benzer yoksul mahallelere hizmet götürme vs. Belirlediğimiz 7 kurala belediye başkanları uyacak, biz de merkezden takip edeceğiz. Biz 1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz." şeklinde yanıt verdi.