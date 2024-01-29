2 atom bombası patlamasından da sağ kurtulan adam: Tsutomu Yamaguchi
1945 yılının Ağustos ayında, İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Amerika Birleşik Devletleri üç gün arayla Japonya'nın Hiroşima ile Nagazaki şehirlerine atom bombası attı ve bir adam her iki yıkıcı patlamadan da sağ kurtuldu. İşte, sizin için bu adamın hikayesi...
İnsanlık tarihinin en yıkıcı olaylarından biri olan Hiroşima ve Nagazaki atom bombası saldırılarında hayatta kalan bir adam, inanılmaz bir şekilde 2 atom bombasından da sağ kurtulmayı başardı. İşte, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atom bombalarının yıkıcı etkilerine rağmen yaşamını sürdürebilen insana dair detaylar...
Fotoğrafta Tsutomu Yamaguchi. Kaynak: AP
ATOM BOMBASI NE ZAMAN ATILDI?
16 Temmuz 1945'te Los Alamos'ta ilk bombayı denedikten sonra ABD ordusu, mümkün olan en kısa sürede teslim olmaya zorlamak için yeni silahla Japonya'da hangi bölgeleri hedef alacaklarına karar vermeye başladı. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından kalan iki üretim şehrini hedef olarak belirlediler: Hiroşima ve Nagazaki.
Fotoğrafta, atom bombasından sonra Nagazaki kentinin yanmış şehir manzarası görülüyor. Kaynak: AP
ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü. 1945 yılının Ağustos ayında, 2. Dünya Savaşı sona ererken, ABD, 3 gün arayla Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası attı.
Fotoğrafta Mieko Mori, Tokyo'daki parkta atom bombası kurbanları için dikilen bir anıt olan Hiroşima ve Nagazaki Alevi'nin önünde dua ediyor. Kaynak: AP
TSUTOMU YAMAGUCHI KİMDİR?
16 Mart 1916 yılında Japonya’da doğdu. 1945 yılında 29 yaşında olan deniz mühendisi, Mitsubishi Heavy Industries için çalışıyordu. Atom bombasının atılacağı dönemde o ve meslektaşları, yeni bir petrol tankeri tasarımı üzerinde çalışıyordu. 4 Ocak 2010 yılında 94 yaşında öldü.
Fotoğraf: 20 Temmuz 2007 yılında Tsutomu Yamaguchi, Nagazaki belediye binasında yaşadığı zorluklarla ilgili yeni kitabını tanıtıyor. Kaynak: AP
YAMAGUCHI’NIN İLK KARŞILAŞMASI
Tsutomu Yamaguchi işten ayrıldığı 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'da hava açıktı ve bir iş gezisi için üç aydır Hiroşima'daydı. Yamaguchi, o gün eve dönmeye hazırlanıyordu. Hiroşima, savaş zamanında önemli bir sanayi üssüydü ancak yine de şirketin tersanesine doğru yürürken büyük bir uçağın vızıltısını duyunca başını kaldırdı.
6 Ağustos 1945 tarihli fotoğrafta, "Enola Gay" adlı uçağın, misyonunun ardından Kuzey Mariana Adaları'ndaki Tinian'a inişi görülüyor. Kaynak: AP
Pilot Paul Warfield Tibbets Jr.'ın annesinin adını taşıyan Enola Gay adlı Amerikan B-29 uçağı, şehrin üzerinde uçuyordu ve paraşütlere bağlı iki nesneyi düşürdü. ''Little Boy'' adındaki atom bombası, Hiroşima'nın merkezinin 580 metre yukarısında patladı.
Fotoğrafta, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima üzerinde patlatılan türden Little Boy atom bombasını gösteriyor. Kaynak: AP
Bunu takip eden sonik patlama ve şok dalgası Yamaguchi'yi sarstı, onu havaya fırlattı, vücudunun çoğunu yaktı ve onu geçici olarak sağır hale getirdi. Patlamanın merkezinden iki milden az uzaktaydı. Uyandığında iş arkadaşlarıyla beraber Nagazaki şehrine dönen diğer yaralılardan oluşan kalabalığa katıldılar.
Fotoğrafta 8 Eylül 1945'te bir müttefik muhabiri, Hiroşima'da bir zamanlar sinema olan bir binanın önünde duruyor. Kaynak: AP
İKİNCİ BOMBA İLE KARŞILAŞMASI
Yamaguchi, Nagazaki'ye döndüğünde yanıklarını tedavi ettirdi. Yaralarına rağmen 9 Ağustos'ta ofise dönen Yamaguchi, pencerede fark edilebilir bir ışık gördü ve şok dalgası binaya çarpmadan önce yere düştü. Hiroşima'da yaşanan atom patlamasından yalnızca 3 gün sonra Yamaguchi bir kez daha başka bir atom bombasının merkez üssüne iki mil kadar yakındı.
9 Ağustos 1945 tarihli fotoğrafta, savaşta kullanılan 2. atom bombasının patlamasından sonra dev bir koyu dumanın Nagazaki üzerinde 6 bin metreden fazla havaya yükseldiği görülüyor. Kaynak: AP
Nagazaki'ye atılan bomba, Hiroşima'ya atılan bombadan daha güçlüydü. Binanın inşa edilme şekli Yamaguchi'yi ofiste güvende tuttu. Hemen eşi ve oğlunu kontrol etmek için eve koştu ve ikisinin de yaşadığını gördü ancak oğlu 50 yaşında babasından önce öldü.
14 Eylül 1945 tarihli fotoğraf, Nagazaki'ye atılan atom bombasının ardından yerle bir edilen binaların enkaz artıklarından yapılmış barakaları gösteriyor. Kaynak: AP
İlerleyen günlerde Yamaguchi'nin maruz kaldığı radyasyon olumsuz etkisini göstermeye başladı. Saçları döküldü ve aşırı derecede kustu ama en kötüsünü atlatmayı başardı. Savaştan sonra Yamaguchi ABD işgal yetkilileri için tercümanlık yaparak çalıştı, öğretmen oldu ve sonunda kendi işine geri döndü.
Fotoğraf: 1945'te Nagazaki'ye atılan atom bombasından sağ kurtulan Sumiteru Taniguchi, patlamadan kaynaklanan yanık izleriyle sırtını gösteriyor. Kaynak: AP
TOPLAM KAÇ KİŞİ KURTULDU?
Toplamda yaklaşık 165 kişinin her iki saldırıya da maruz kalmış olduğu düşünülüyor ancak Yamaguchi, Japon hükumeti tarafından resmi olarak "iki kez bombalanan kişi" olarak tanınan tek kişiydi. Bu ünvanı, 2010 yılında ölmeden bir yıl önce yani 2009 yılında kazandı.
Fotoğrafta, Hiroşima kentine atılan bombanın, hayatta kalanların askeri sağlık görevlileri tarafından acil tedavilerinin yapıldığı görülüyor. Kaynak: AP
Kaynak: History, BBC, The Guardian, History Defined