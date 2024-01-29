2 atom bombası patlamasından da sağ kurtulan adam: Tsutomu Yamaguchi

İnsanlık tarihinin en yıkıcı olaylarından biri olan Hiroşima ve Nagazaki atom bombası saldırılarında hayatta kalan bir adam, inanılmaz bir şekilde 2 atom bombasından da sağ kurtulmayı başardı. İşte, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atom bombalarının yıkıcı etkilerine rağmen yaşamını sürdürebilen insana dair detaylar...

16 Temmuz 1945'te Los Alamos'ta ilk bombayı denedikten sonra ABD ordusu, mümkün olan en kısa sürede teslim olmaya zorlamak için yeni silahla Japonya'da hangi bölgeleri hedef alacaklarına karar vermeye başladı. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından kalan iki üretim şehrini hedef olarak belirlediler: Hiroşima ve Nagazaki.

3 Şurada Paylaş!









ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü. 1945 yılının Ağustos ayında, 2. Dünya Savaşı sona ererken, ABD, 3 gün arayla Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası attı.

Fotoğrafta Mieko Mori, Tokyo'daki parkta atom bombası kurbanları için dikilen bir anıt olan Hiroşima ve Nagazaki Alevi'nin önünde dua ediyor. Kaynak: AP