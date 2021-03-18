2 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 aylık Toprak Arel Tahta isimli bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Orta Mahalle Hisar Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2 aylık Toprak Arel Tahta'nın annesi, sabah uyandığında çocuğunun yüzünün mosmor olduğunu gördü. Aile, çocuğu hemen hastaneye götürdü.
Minik bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin cansız bedeninin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı öğrenildi.
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