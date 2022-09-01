2 aylık eşini öldürdü! Sebebini söylemedi! 0:00 / 0:00

DHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkiinde, 2 ay önce evlenen Necla (33) ile Mustafa Aydoğdu (32) evlerinde tartıştı.

EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, burada hayatını kaybetti.

Aydoğdu'nun cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Eşinin başında suç aleti silahla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu ise gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü ise söylemedi. Aydoğdu'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri öğrenildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.