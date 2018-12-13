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2 bin yıllık Kibele heykeli bulunmuştu! Herkes oraya gidiyor

Ordu'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde son 2 yıldır süren arkeolojik kazıda 2 bin yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli, Dionysos ile Tanrı Pan figürü bulundu. Türkiye'den ve dünyanın değişik kentlerinden son 2 yılda Ordu'ya gelen yaklaşık 1 milyon kişi kaleyi ziyaret etti. Kalenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili de çalışmalar başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede bulunan eserlerin Ordu'ya yapılacak olan Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini açıkladı

13.12.2018 - 12:01 | Güncelleme: DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, ilk kazı çalışmaları 2010 yılında başladı.

DHA'nın haberine göre 2 yıl öncede Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple çalışmalar devam etti.

Kazılarda, 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece 'Arkeolojik Sit Alanı' olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sağlanan 1 milyon 577 bin lira destekle kazı çalışmaları yürütüldü. Bu yıl sona eren çalışmaların önümüzdeki yılda devam edeceği belirtildi.

UNESCO'YA BAŞVURULDU

Kalenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili de çalışmalar başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede bulunan eserlerin Ordu'ya yapılacak olan Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.

Arkeolojik kazılarda kibele heykelinin bulunmasının ardından 2 yıldır Kurul Kalesinin yoğun şekilde ziyaret edildiğini, bulunan eserlerinde Ordu'da yapılacak olan arkeoloji müzesinde sergileneceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul'da 2010 yılında arkeolojik araştırma kazısı başlattık. Her yıl çalışmalar düzenli devam etti.

Kalede kibele heykeline ulaştık. Önemli arkeolojik eserlere sahip olduk. Bu yılda kibelenin partneri diye bildiğimiz iki eğlence tanrıçası bulduk. Kültür varlığı ve Ordu'nun tarihi adına önemli bulgulara ulaştık. Ordu, Kurul kalesi çalışmasıyla tarihini yeniden yazıyor. Bu eserleri bölgemizdeki en büyük müze olma özelliğine sahip, açacağımız müzemizde teşhir etmeyi planlıyoruz. Müze çalışmaları sürüyor dedi.

'YOĞUN ZİYARET EDİLİYOR'

Kurul'da bulunan kibele heykeliyle bölgenin yoğun şekilde ziyaret edildiğine de dikkat çeken Toparlak, Çalışmalara başladıktan sonra önemli ziyaretçi sayılarına ulaştık. Kale içinde yeni mimari özellikler, değerler bulduk. Bunlar bölgedeki insanların ilgisini uyandırdı. Kentte ziyaretçi sayısı bir anda hem yükseldi, hem de Kurul'a gelen ziyaretçi yüksek oldu. Özellikle kibele bulunduktan sonra 1 milyona yakın ziyaretçi Kurul kalemizi ziyaret etmiş oldu diye konuştu.

 

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