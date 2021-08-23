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2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor

UNESCO’ya aday tarihi İznik’te bir ormanlık alanda lahit mezar içinden akan su görenleri şaşırtıyor

2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
2 bin yıllık lahitten akıyor!
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İHA

Göl, tarla, bağ ve bahçelerinden neredeyse her gün tarih çıkan Bursa’nın İznik İlçesinde ormanlık bir alanda ilginç görüntüler yaşanıyor.

İlçeye bağlı Tacir Mahallesi’nde ormanlık bir alanda üzerinde kabartmalar bulunan lahit mezarın çeşme olarak kullanılması herkesi şaşırtıyor.

Üzerinde 3 kabartma bulunan Roma dönemine ait lahdin içinden dışarıya verilen boru ile su aktığına şahit olanlar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Arkeologlardan alınan bilgiye göre lahdin Romalı asil bir aileye ait olduğu, mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu iddia edildi.

Köylüler ise 150 yıldır lahitten su aktığını, bölgeye ise ‘Aşa Dere’ ismini verdiklerini ifade etti.

Bölgeye izci olarak giden Berkman Atasever, “Ben izci olarak buraya geldim ve şok oldum. Lahdin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

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