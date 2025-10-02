METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.