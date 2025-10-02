2 Ekim hava nasıl olacak? 2 Ekim güncel hava durumu
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtiliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri itibarıyla artış gösterdi. Peki, 2 Ekim Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu