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2 gündür kayıp olan Nurcan için aramalar yeniden başladı

Genel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 yaşındaki Nurcan Sade, geçen pazar günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Minik Nurcan için 2 gündür yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Dün gece ara verilen çalışmalara bugün sabah yeniden başlandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarından da 7 gündür sonuç alınamadı

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde geçen pazar günü oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade, yapılan tüm aramalara karşın bulunamadı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin kızı Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken ortadan kayboldu. Yadigar Sade kızını göremeyince durumu eşi Hayrettin Sade'ye bildirdi. Köylülerle birlikte yapılan aramadan sonuç alınamayınca aile durumu jandarmaya bildirdi.

ÇALIŞMALAR SABAH YİNE BAŞLADI

Olay yerine gelen jandarmanın bilgi vermesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aramalara katıldı. İki gündür köy giriş çıkışları da dahil olmak üzere bütün ev ve eklentileri ekiplerce didik didik arandı. Köyün çevresini ve dere yataklarını arayan ekipler, küçük kızdan bir ize rastlayamadı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar, minik Nurcan’ın evinin önünden geçen derede yoğunlaştı. Hayrettin ve Yadigar Sade’nin çiftinin ikamet ettiği evinin önünde geçen dereye düşme ihtimali üzerinde duran ekipler, arama çalışmalarını dalgıç ekiplerinin de katılmasıyla birlikte bugün dere kenarında yürütecek.

ECRİN'DEN DE HALEN ULAŞILAMADI

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarından da 7 gündür sonuç alınamadı. Vezirköprü Kaymakamlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından minik Ecrin'i arama çalışmaları dün Altınkaya Barajı'nda yoğunlaştırıldı. Baraj sularında geniş bir alanın taranacağı belirtildi. Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

 

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