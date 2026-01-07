Habertürk
Habertürk
        2 haftada 63 ilde uyuşturucu operasyonu! 162 tutuklama

        2 haftada 63 ilde uyuşturucu operasyonu! 162 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. ️424 şüpheliyi yakaladık, ️162'si tutuklandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 08:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 08:40
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 343 kilo uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, "İnsanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 424 şüpheliyi yakaladık. 162'si tutuklandı. 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

