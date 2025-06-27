2 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran Salı günü Ordu ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ünün işlemleri tamamlandı.
Ünye Adliyesi’ne sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.