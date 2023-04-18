2 kayınbiraderine kurşun yağdırıp, kendini vurdu

AA

Sivas'ta bir kişi, 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürdü, diğerini yaraladı. Aynı silahla başına ateş açan şüpheli de yaralandı

Ö.D. (28), ailevi sebeplerden aralarında husumet bulunan kayınpederleri Ö.P. (27) ve A.P.'yi (20), Alibaba Mahallesi'nde oturdukları evlerine giderek tabancayla rehin aldı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Ö.D.'nin tabancayla ateş ettiği A.P. olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.P. yaralandı. Daha sonra aynı silahla başına ateş eden Ö.D. de ağır yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

A.P.'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.