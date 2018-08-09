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Yaşlı kadın güçlükle emniyete gitti
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2 kilo altın ve 1.5 milyon lira parasını dolandırıcılara kaptırdı

İstanbul'da 80 yaşındaki Beycan Dilican telefon dolandırıcılarına 1 milyon 500 lira ve 2 kilo altınını kaptırdı. Emniyette 2 kişinin resmini teşhis eden yaşlı kadın dolandırıcıların kendisine 'Parayı çek bize ver. Biz parmak izi çalışması yapacağız. Operasyon yaptıktan sonra parayı geri vereceğiz' dediğini anlattı.

09.08.2018 - 10:41 | Güncelleme:



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan 80 yaşındaki Beycan Dilican'ı bir hafta önce arayan dolandırıcılar, kendilerini emniyet amiri olarak tanıttı. Bankadaki parasının terör örgütü tarafından ele geçirileceğini belirterek, 'Parayı çek bize ver. Biz parmak izi çalışması yapacağız. Operasyon yaptıktan sonra parayı geri vereceğiz' dedi.

1 MİLYON 500 LİRA İLE 2 KİLO ALTIN GİTTİ

Dolandırıcılara inanan yaşlı kadın, bankadan çektiği 1 milyon 500 lira parayı telefon dolandırıcılarına verdi. Evde altın olduğunu da öğrenen dolandırıcılar, bu kez de yaşlı kadının 90 adet Cumhuriyet altını ve bilezik gibi ziynet eşyasını aralarında bulunduğu 2 kilo altını da alarak kayıplara karıştı.

SOLUĞU EMNİYETTE ALDI

Uzun bir süre Amerika'da yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anladı. İki çocuğu Amerika'da yaşayan yaşlı kadın, soluğu poliste aldı. Karakoldaki işlemlerin ardından Dilican, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde telefon dolandırıcıların fotoğraflarını inceledi. Gösterilen fotoğraflardan 2 kişiyi şüphelilere benzeten Dilican, nasıl dolandırıldığını polise bir kez daha anlattı.

HABERTÜRK'E KONUŞTU

Emniyet çıkışında Habertürk'e konuşan mağdur kadın, "Telefonda kendini komiser olarak tanıtan biri 'Asayiş polis müdürlüğünden arıyorum' dedi. 1,5 milyon lira param ve 2 kilo altın vardı. Eşim 18 yıl önce hayatını kaybetti. Yalnız yaşıyorum. 2 çocuğum Amerika'da yaşıyor. Ben kalçamdan ameliyat oldum. kızım gelip 3 ay baktı bana. Biri yanımda olsaydı bu başıma gelmezdi. 3 kişi gelip parayı aldı. Resimlerden 2 kişiyi benzettim ama tam emin değilim" dedi.

POLİS KAMERA KAYITLARINI ARAŞTIRIYOR

Yaşlı kadının dolandırılmasının ardından polis, çok yönlü çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği adreslerde güvenlik kamera kayıtları incelenmeye başlandı. Şüphelilerin görüntüsü elde edilmeye çalışılıyor.

 

 

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