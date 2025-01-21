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        Haberler Gündem Çevre 2 kişiye avlanması yasak kuş cezası | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye para cezası

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde avlanması yasak olan 2 kuşu avladığı tespit edilen 2 kişiye 28 bin 708 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:55
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        2 kişiye avlanması yasak kuş cezası
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığı'nca avlanması yasak olan bıldırcın ve turaç kuşu avlayan 2 kişi tespit edildi.

        Durumun Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından şüpheli H.T. ve Ö.T.'ye 28 bin 708 lira ceza uygulandı, av tüfeklerine el konuldu.

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