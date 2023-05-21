2 liselinin öldüğü scooter dehşetinde istinaftan karar çıktı!

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda 22 Ekim 2022'de akşam saatlerinde, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooterdaki gençlere, Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK" Gözaltına alındıktan sonra "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla tutuklanan Muhammed Can Gülmez, yargılandığı Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI Mahkemenin kararına, hem kazada hayatını kaybeden liseli iki gencin aileleri hem sanık, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi başkanlığına itirazda bulundu. Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın aileleri adına yapılan itirazda, sanık Muhammed Can Gülmez'in, birden fazla insanın ölümüne neden olmaktan dolayı üst limit 15 yıl cezanın yanı sıra, bilinçli taksir hükümleri uygulanıp 7.5 yıl daha eklenerek, 22.5 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi.

YOLDA 53 METRE FREN İZİ İtirazda, sürücünün kullandığı aracın zorunlu trafik poliçesi ve sigortası olmaması nedeniyle trafikte seyrinin de mümkün olmadığı ve trafik kurallarına aykırı olduğu, yolda 53 metre fren izi bulunduğu, aracın iki kez kaldırıma vurmasına rağmen 53 metre sonra durabildiği belirtildi.

SANIK AVUKATI BERAAT KARARI İSTEDİ Sanık sürücü Muhammed Can Gülmez adına avukatı Ömer Faruk Tızlak tarafından yapılan itirazda ise mahkeme hükmünün kaldırılması ve dosyanın yeniden incelenerek ve hüküm kurularak beraat kararı verilmesi istendi.