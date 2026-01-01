2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.