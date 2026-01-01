2 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2 Milyon TL kazandıran sayılar
2 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte ikramiye kazananlar kategori kategori açıklandı. Böylece ''2 Milyon TL kazandıran numaralar hangileri?'' sorusu yanıt buldu. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2.000.000 TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı...
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2 milyon TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 2 milyon TL kazandıran sayılar:
0011091
0021412
0962825
0970717
1625835
1692382
2852997
3099447
3125504
3202344
3391903
3489433
4587966
6343371
7173947
7679013
7925052
8123005
8191378
9302150
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Milli Piyango'nun https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasında yer alacak.
Böylece çekiliş sonuçları ile sıralı, tam liste ikramiye kazanan numaraları öğrenebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.
Aşağıda yer alan online bilet sorgulama ekranı ile biletinize büyük ikramiye, teselli ikramiyesi veya amorti isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.
Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 800 milyon TL kazandıracak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.