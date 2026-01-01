Habertürk
        2 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU! 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2.000.000 TL kazandıran sayılar hangileri?

        2 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2 Milyon TL kazandıran sayılar

        2 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte ikramiye kazananlar kategori kategori açıklandı. Böylece ''2 Milyon TL kazandıran numaralar hangileri?'' sorusu yanıt buldu. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2.000.000 TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı...

        Giriş: 01.01.2026 - 07:38 Güncelleme: 01.01.2026 - 07:38
        1

        2 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan çekiliş MP TV canlı yayın ekranı üzerinden takip edildi ve sonuçlar Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından erişime açıldı. 2 Milyon TL’lik ikramiyenin hangi rakamlara çıkacağı merak konusuydu. Kategori kategori gerçekleşen çekiliş sonucunda ‘’2 Milyon TL kazandıran numaralar hangileri?’’ sorusu yanıt buldu. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 Milyon TL kazandıran sayılar listesi…

        2

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2 milyon TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 2 milyon TL kazandıran sayılar:

        0011091

        0021412

        0962825

        0970717

        1625835

        1692382

        2852997

        3099447

        3125504

        3202344

        3391903

        3489433

        4587966

        6343371

        7173947

        7679013

        7925052

        8123005

        8191378

        9302150

        3

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Milli Piyango'nun https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasında yer alacak.

        Böylece çekiliş sonuçları ile sıralı, tam liste ikramiye kazanan numaraları öğrenebileceksiniz.

        4

        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

        Aşağıda yer alan online bilet sorgulama ekranı ile biletinize büyük ikramiye, teselli ikramiyesi veya amorti isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

        Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

        Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

        6

        BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?

        Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 800 milyon TL kazandıracak.

        Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
