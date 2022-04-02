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Haberler Gündem 2 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?
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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 2 Nisan Deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremleri güncel şekilde yayınlanıyor. "Deprem mi oldu?" "Kaç büyüklüğünde?" Soruları deprem endişesi yaşayanlar tarafından merak ediliyor. İşte 2 Nisan 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

2 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 2 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 2 NİSAN

2 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.02 08:09:31 37.0305 28.4058 10.4 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 08:02:17 37.0323 28.4122 15.6 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 07:20:01 37.3593 35.0320 7.2 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.02 06:39:56 39.4838 32.3635 9.9 -.- 2.2 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.02 06:37:13 39.4830 32.3473 5.0 -.- 2.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.02 02:04:09 36.8568 35.0108 31.4 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.04.02 00:35:08 38.8932 26.3935 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

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