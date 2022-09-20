2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş 0:00 / 0:00

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çok sayıda suç kaydı olan ve yengesi Güllü Güler ile 28 yaşındaki arkadaşı Ergül Maden'i öldüren Güven Güler'in aynı gece bir cinayet daha işlediği tespit edildi.

Güven Güler'in, arkadaşı olan Ergül Maden'i öldürdükten sonra Küçükçekmece'de yine arkadaşı olan Celal M.'yi de öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin bu olayda yanında bulunan 17 yaşındaki A.A.'ın da gözaltında olduğu öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından şüphelinin öldürdüğü kişi sayısı 3'e yükseldi. Polis sorgusunda 'susma hakkını' kullanan ve ifade vermeyen Güven Güler'le birlikte gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

GÜVEN GÜLER CİNAYETLERİ

32 yaşındaki Güven Güler önce arkadaşı Ergül Maden'i öldürdü. Daha sonra aynı gece bir diğer arkadaşı Celal M.'yi de öldüren Güven Güler, ardından sabah saatlerinde yengesi Güllü Güler'in hayatına son verdi.

Daha sonra eniştesi ve kuzeni olan eşini silahla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı, İstanbul'un Fatih ilçesinde kendisine kimlik soran iki polis memurunu da ateş ederek yaraladı.

Güven Güler'in, saldırıdan önce öldürdüğü yengesi Güllü Güler'in eşi, amcası Hacı Güler, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Güler, "Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş" dedi.

Polis soruşturmasında şüphelinin daha sonra amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, ardından aynı binada oturan eniştesi Adem Tepe ve eşi Sevim Tepe'yi vurarak yaraladığı belirlendi.