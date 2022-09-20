İki polisin de vurulduğu dehşette yeni gözaltılar! 0:00 / 0:00

İstanbul Başakşehir'de, çok sayıda suç kaydı olan Güven Güler, önceki gece saat 01.00'de arkadaşı Ergül Maden'i (28) öldürdü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre daha sonra saat 06.00 sıralarında amcasının evine giden saldırgan, yengesi Güllü Güler'i (61) silahla katletti.

Güven Güler, iki cinayetin ardından amcasının kızı Sevim Tepe (35) ve kocası Adem Tepe'yi (42) de silahla vurarak yaraladı.

İKİ POLİSİ YARALADI Zanlı Güven Güler, cinayet ve yaralama olaylarının ardından Fatih Aksaray'a gitti. Katil zanlısı, bir arkadaşıyla polis denetimine denk geldi. Polisin kimlik sorduğu Güven Güler, ekiplere ateş etti. Bir polisi çenesinden, diğerini yanağından yaralayan saldırgan daha sonra koşarak uzaklaştı.