        2 şehidin olduğu kazada sürücü gözaltında!

        2 şehidin olduğu kazada sürücü gözaltında!

        Aksaray'da Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in şehit olduğu ve 2 sivilin de hayatını kaybettiği feci kazada yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya neden sürücü Barış Uğur bugün taburcu edildikten sonra gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:17
        2 şehidin olduğu kazada sürücü gözaltında!
        Aksaray'da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de hayatını kaybettiği kazada yaralanan Barış Uğur (34), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 30 Eylül'de saat 07.00 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolunun Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi.

        Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür
        Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür

        Barış Uğur'un kullandığı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. 2 araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüsteki Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı.

        Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir
        Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir

        İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sezai Karabulut da 2 Ekim'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Selahattin Kesin tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Kazaya neden sürücü Barış Uğur bugün taburcu edildikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uğur, işlemleri için Ortaköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

