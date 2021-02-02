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HaberlerGündem2 Şubat AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul'da bugün elektrik ne zaman gelece
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2 Şubat AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul'da bugün elektrik ne zaman gelecek?

İstanbulluların gündeminde 2 Şubat 2021 İstanbul elektrik kesintisi duyuruları var. İstanbul'da, Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren elektrik firmaları; arıza, bakım ve onarım sebebiyle 2 Şubat Salı günü yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. 2 Şubat Salı günü AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları, AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

2 Şubat AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul'da bugün elektrik ne zaman gelece

İstanbullular İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan duyurulara göre İstanbul'un belli semtlerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbullular 2 Şubat Salı günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

2 ŞUBAT 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

2 ŞUBAT 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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