Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti! 3 ölü... - Son dakika haberler

        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!

        Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki Oğuzhan Kuşat, boşandığı eşi 23 yaşındaki Mislina Ölmez ile eski kayınvalidesi 60 yaşındaki Sadet Ölmez'i tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta olay, dün akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Kuşat (33), yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez'in (23) ailesiyle yaşadığı eve gitti.

        ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez'in başına ateş etti.

        EŞİNİN AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez'e (30) de ateş açtı.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, Oğuzhan Kuşat daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi.

        ANNE İLE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü.

        KATİL ZANLISI HASTANEDE CAN VERDİ

        Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Trump'ın suçlandığı dava canlı yayınlanacak
        Trump'ın suçlandığı dava canlı yayınlanacak
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı