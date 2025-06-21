4 yıllık ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri merak ediliyor. Adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Eşit ağırlık bölümleri binlerce aday tarafından sorgulanmaya başlandı. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan eşit ağırlık bölümlerini sizler için haberimizde paylaştık. Peki, "2025 Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler?" İşte ayrıntılar...