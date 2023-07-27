Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı

        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan 2 yaşındaki çocuk heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan 2 yaşındaki çocuk, işletme sahibi Ömer Gündüz tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

        Olay, 15 Temmuz'da Kuşadası'ndaki bir restoranda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Finlandiya'dan tatil için geldikleri Kuşadası'nda ailesiyle birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Çocuk nefessiz kalırken, hem ailesi hem de restoranda oturanlar müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bu sırada sesleri duyan restoranın işletmeci Ömer Gündüz, nefes alamayan çocuğa Heimlich manevrası yaparak hayata döndürdü. O anlar, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        "3 HAMLEDE HAYATA TUTUNDU"

        O anları anlatan Ömer Gündüz, O gün yoğun bir gündü. Çocuk kaşla göz arası ağzına yemeklerden bir parça atmış. Annesi uğraşıyor ama çocuk daha kötü olunca yan masadaki bir kadın başını çeviriyor ve çocukta nefes komple gidiyor. Kadın, can havliyle sırtına vurmuş. Personelimiz Helin Kaplan bana durumu anlattı. O sırada hesap alıyordum. Hemen gidip, çocuğu kucağıma aldım. İlk müdahaleden sonra çocuk nefes almaya başladı. İkincide kustu, 3'üncü denemede de parça çıktı. Ailesi şoka girmişti. Çok korktular. Çocukta hiçbir şey yoktu. Elime aldığımda lastik gibiydi. Yiyecek ekmeği varmış. Sadece vesile olduk. Sonrasında da tedbir amaçlı hastaneye götürdüler dedi.

        "HERKESİN ÖĞRENMESİ GEREKİR"

        Daha önce de Heimlich manevrasıyla iki kişiye müdahale ettiğini belirten Gündüz, 20 gün önce bir personelimizin boğazına yiyecek kaçmıştı. Önce şakalaşıyorlar sandım. Sonra çocuk morarınca hemen müdahale etmiştim. Yaklaşık 2 ay önce de yine bir personelimizin oğlunu boğazına şeker kaçmıştı ona da müdahalede bulunmuştum. Önceden İstanbul'da restoran işletirken müdürümüz bir çocuğa müdahale etmişti. Onu gördükten sonra ben de manevrayı öğrendim diye konuştu. Çocuğun ailesinin kendisine defalarca kez teşekkür ettiğini aktaran Gündüz, Çocuğun ailesi doğal olarak çok korktu. Çocuk hayata dönünce onları da teselli ettik. Yine olsa yine aynısını yaparım. İnsanların Heimlich öğrenmesi ve bu konuda bilinçlenmesi lazım dedi.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi