Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendikten 2 yıl sonra kızları E. dünyaya geldi. Erdem T., Eylül 2017´de kızının vücudundaki morluklardan şüphelenip evin salonuna gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kızları E.'yi dövdüğünü kamerayla tespit eden Erdem T., polise şikâyetçi oldu.

5.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi´nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da avukat görevlendirerek davaya müdahil oldu.

TUTUKSUZ YARGILANDI

Tutuksuz yargılanan Tuğba T., eşiyle geçimsizlikler yaşadıklarını anlatarak, kızını darp ettiği için pişman olduğunu ve utandığını söyledi. Bir anlık sinirle olayın meydana geldiğini anlatan Tuğba T., sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu anlattı.

VELAYET DAVASI SÜRÜYOR



Kızını geçici süre ile velayetini alan baba Erdem T. ile Tuğba T.´nin Çorlu Aile Mahkemesi´nde açılan boşanma ve velayet davası ise devam ediyor. Bu davanın da bir an önce sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Şu an çok iyi ve mutlu. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi.