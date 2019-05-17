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YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 yaşındaki kızını döven o anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası!

DHA

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, Eylül 2017'de kızı E.'ye 2 yaşındayken şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından 5.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğba T. (27),1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi

çocuğa şiddet

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendikten 2 yıl sonra kızları E. dünyaya geldi. Erdem T., Eylül 2017´de kızının vücudundaki morluklardan şüphelenip evin salonuna gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kızları E.'yi dövdüğünü kamerayla tespit eden Erdem T., polise şikâyetçi oldu.

5.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi´nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da avukat görevlendirerek davaya müdahil oldu.

TUTUKSUZ YARGILANDI

Tutuksuz yargılanan Tuğba T., eşiyle geçimsizlikler yaşadıklarını anlatarak, kızını darp ettiği için pişman olduğunu ve utandığını söyledi. Bir anlık sinirle olayın meydana geldiğini anlatan Tuğba T., sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu anlattı.



KARARDA "EZİYET" VURGUSU

Tuğba T., kamera görüntülerinden yapılan tespite göre kızına karşı 2 kez `basit yaralama´ suçunu işlediği kanaatiyle toplam 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tuğba T.´ye verilen hapis cezası, yargılama sırasında mahkemece gözlemlenen tutum ve davranışları ile pişmanlığı göz önüne alınarak hükmün açıklanmasına geri bırakıldı. Geçen 5 Mayıs'ta açıklanan gerekçeli kararda ise, Tuğba T.'nin kızı E.'ye karşı fiziki ve sözel şiddeti nedeniyle `Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli´ suçundan dava açılsa da olayın, `çocuğa şiddet´ eyleminde kaldığı ve basit yaralama suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

Kızını geçici süre ile velayetini alan baba Erdem T. ile Tuğba T.´nin Çorlu Aile Mahkemesi´nde açılan boşanma ve velayet davası ise devam ediyor. Bu davanın da bir an önce sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Şu an çok iyi ve mutlu. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi.

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