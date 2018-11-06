Çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi Şehit P. Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 2 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. katın balkonundan attı. Durumu fark eden komşuları hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra, Ankara'ya sevk edildi.



İHA'nın haberine göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan S.E. (20) sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme, S.E.'nin akli dengesi bozuk olup olmadığı yönünde muayene yapılması için İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sevkine karar verdi.



Beton zemine düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluşan 2 yaşındaki Zümra, yoğun bakıma alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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