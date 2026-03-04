İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Van'ın Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerle kentte hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade eden Şişman, şöyle konuştu: "Kentte yaklaşık 3 milyon 500 bin küçükbaş, 155 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. İlimiz, 12 milyon 400 bin dekar mera varlığıyla küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bakanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde birçok proje yürütülüyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi kapsamında 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan verdik. Bu proje, hem hayvan varlığının artırılmasına hem de daha sağlıklı ve kontrollü üretim yapılmasına katkı sunacaktır. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ise 178 çiftçi belirlendi. Her birine 3 aylık gebe 15 dişi hayvan teslim edeceğiz. Merkezimizde bulunan 2 bin 200 hayvanı da bu kapsamda hak sahibi besicilerimize dağıtacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Hayvancılık yapmaya uygun şartlara sahip tüm üreticileri, devlet desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum."