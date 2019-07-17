2 yıllık en iyi bölümler hangileri sorusu YKS sonuçlarını öğrenen öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler YKS puanlarına göre 2 yıllık ön lisans üniversite için tercih yapacak. ÖSYM 2019 Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda vakıf üniversitelerin ücret tablosu da yer alıyor.
2 YILLIK EN İYİ BÖLÜMLER HANGİLERİ 2019
Anestezi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Fizyoterapi
Çocuk Gelişimi
İlk ve acil yardım bölümü
Diyaliz Bölümü
Ağız ve diş sağlığı bölümü
Ameliyathane hizmetleri bölümü
Sivil Savunma itfaiyecilik bölümü
Bilgisayar destek tasarım animasyon
Dış ticaret
Arıcılık
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Nükleer Tıp Teknikleri
Büro Yönetimi
Medya ve İletişim
Reklamcılık
Yerel Yönetimler
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Grafik Tasarımı
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ÖSYM 2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU
ÖSYM YKS 2019 Yükseköğretim programları ve kontejyanları kılavuzunu yayınladı. Önbilgilendirmede vakıf üniversitelerin ücretleri de belirtildi. Aşağıda bulunan linke tıklayarak üniversitelerin programlarını kontrol edebilirsiniz.,
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