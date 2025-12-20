Habertürk
        20-21 Aralık güncel hava durumu: Hafta sonu hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        20-21 Aralık hafta sonu güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        20-21 Aralık hafta sonu güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte 20-21 Aralık Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Giriş: 20.12.2025 - 00:00 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:14
        Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 20-21 Aralık hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İSTANBUL 7°C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 6°C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 0°C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

