Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heeycan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında başlayan mülakat süreci tamamlandı. Binlerce aday ''2024 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama geldi. Peki MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...
Binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında belirtilen tarihlerde sözlü mülakata girdi. Eylül ayına girilmesiyle birlikte ‘’20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?’’ sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika açıklaması geldi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı…
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayları sonuçlar için bekleyiş başladı.
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
BAKAN TEKİN’DEN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
20 bin öğretmen atama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Danıştay kararından sonra öğretmen adaylarının mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacaklarını söyledi.
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİ HATIRLATTI
Öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak, olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapacağımıza dair bir madde var. Biz onu yüzde 50 yüzde 50 olarak dönüştürdük. Fakat bu yönetmelik değişikliği ile ilgili iptal davası açıldı. İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız. Şimdi burada mülakata karşı olduğunu iddia edip dava açan sendikaların ve siyasetçilerin bir soruya cevap vermeleri lazım. Biz mülakatın etkisini azaltmaya çalışıyoruz ama siz başka bir şeyin içerisindesiniz ve bunu onlara da söyledik. Yani bu yapacağınız şey, sadece ve sadece atama sürecini yargı süreci nedeniyle uzatacaktır. Buna rağmen yönetmeliğin iptali için başvuruda bulundular. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz, çünkü orada yüzde 50 yüzde 50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün adli tatil bitiyor, Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."
''SÜREÇ UZAMIŞ DURUMDA''
"Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Tekin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde." dedi.
MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ