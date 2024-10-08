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        Haberler Sağlık 20 gündür hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın rahatsızlığı gizemini koruyor | Sağlık Haberleri

        20 gündür hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın rahatsızlığı gizemini koruyor

        Batman'da yaşayan ve sürekli hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın, sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki tedavisi sonucunda hapşırmalarının biraz hafiflemesine karşın devam ettiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:09
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        20 gündür hapşırıyor! Rahatsızlığı hala gizemini koruyor
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        Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi.

        İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 20 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi.

        Hastalığın tespiti için Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki testleri süren Aydın'ın, uygulanan tedavi sonucunda hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediği ancak hala geçmediği belirtiliyor.

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