20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Lisanslı sporcular gözaltında

Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek' suçlarından haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.