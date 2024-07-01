20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Lisanslı sporcular gözaltında
Türkiye genelinde yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek' suçlarından haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Hatay, Balıkesir, Manisa, Elazığ, Bursa, Yalova, Şırnak, Bolu, Bitlis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Batman, Adana, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Konya, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1 ANTRENÖR İLE 24 LİSANSLI SPORCU DA GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen baskınlarda 71 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin arasında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da olduğu öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 75 bin TL nakit para, 71 adet cep telefonu, 61 adet sim kart, 4 adet laptop, çok sayıda dijital materyal ile farklı bankalardan alınmış çok sayıda banka kartına el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.