20. İstanbul Yarı Maratonu yarın koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, 27 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarış, Sports TV kanalı ve İBB TV YouTube kanalında Türkçe anlatımla, İBB Spor İstanbul YouTube kanalında da eski olimpik atlet Tim Hutchings’in İngilizce anlatımıyla canlı yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre dünyanın 14, Avrupa’nın da 5 “Gold Label” sahibi yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu’nda yarışlar bu yıl da 10K ve 21K kategorilerinde yapılacak. 91 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 6 bin 309, 10K için 11 bin 604 olmak üzere toplam 17 bin 913 kişi kayıt yaptırdı. Geçtiğimizin yılın kayıt sayısına kıyasla elde edilen yüzde 26’lık artışla birlikte Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu bu alanda yeni bir rekor kırdı. Ayrıca yarışa kayıt yaptıran bin 531 yabancı sporcuyla birlikte bu alanda da yüzde 50’lik bir artış meydana geldi.

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Maraton, bu yıl “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla koşulacak. 16 yaşını doldurmuş tüm sporcular yarışa katılabilecek.

Para ödülleri 21K kategorisinde ipi göğüsleyecek erkek ve kadın atletlere 15’er bin dolar verilecek. Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:15 bin dolar. İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak. Erkeklerde 59:15’i, kadınlarda da 01:04:02’yi geçecek atlet olması halinde 3 bin dolarlık ilave ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılması halinde 10 bin dolarlık bonus verilecek. 1. 15 bin dolar 2. 10 bin dolar 3. 8 bin dolar 4. 6 bin dolar 5. 5 bin dolar 6. 4 bin dolar 7. 3 bin dolar 8. 2 bin dolar 21K kategorisindeki Türk atletler arasında ilk 5’e girecek kadın ve erkek sporcular toplam 300 bin lira tutarında para ödülüne hak kazanacak. Türkiye İş Bankası tarafından verilecek ödüllerin dağılımı şu şekilde olacak: REKLAM 1. 40 bin lira 2. 35 bin lira 3. 30 bin lira 4. 25 bin lira 5. 20 bin lira Yarı maratonda erkeklerde ve kadınlarda 11 ayrı yaş grubunda master atletler mücadele edecek. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek. Yaş grubunda ilk 5’e giren koşucuların para ödülleri şu şekilde dağılacak:

1. 10 bin lira 2. 8 bin lira 3. 7 bin lira 4. 6 bin lira 5. 5 bin lira Yarış günü programı: 04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi 08.00 – 10K Yarış Başlangıcı 08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı 09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı 09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi 10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı 11.00 – Ödül Töreni 11.05 – Balat’ın Trafiğe Açılması REKLAM 11.45 – Sirkeci’nin Trafiğe Açılması 12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi 12.50 – Master Atletler Ödül Töreni 13.30 – Yenikapı’nın Trafiğe Açılması Elit atletler listesi Erkeklerde ve kadınlarda 59 dakikanın altında ve 1 saat 6 dakikanın altında dereceler elde etmiş atletler dikkat çekiyor. Erkek Elit Atletler arasında öne çıkan isimler şöyle: Haftu Teklu (Etiyopya) – 59:06 (Barcelona 2022)Alex Nzioka Matata (Kenya) – 59:20 (RAK 2025)Berehanu Tsegu (Etiyopya) – 59:42 (Lizbon 2019)Callum Hawkins (İngiltere) – 1:00:00 (Marugame 2017)Ali Kaya (Türkiye) – 1:00:16 (İstanbul 2016)Ayrıca Mathew Samperu, Shadrack Kipkurui, Abel Mutai ve Hüseyin Can gibi isimler de start çizgisinde yer alacak.